ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"قطان" يرد على شائعة وفاته: أنا بخير وحي أرزق

الجمعة 02/مارس/2018 - 09:16 ص
قطان يرد على شائعة وفاته: أنا بخير وحي أرزق
طباعة
عمرو سمير
 
نفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد عبدالعزيز قطان، ما تم تداوله من أخبار حول وفاته، مؤكدًا أنها مجرد شائعة مغرضة وخبر كاذب وعار تمامًا من الصحة.

وقال "قطان" على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "شائعة مغرضة وخبر كاذب وعارٍ تمامًا من الصحة تحدثت عن وفاتي من خلال رسالة تم إرسالها لبعض الإعلاميين والشخصيات العامة". 

وتابع "قطان"، "الحمد لله أنا بخير وحي أرزق، وأسأل الله أن يرزق هؤلاء المرضى المتربصين ما يتمنون لنا".


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع إقالة رئيس السكة الحديد بعد تكرار واقعة تصادم قطارين؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجت
-
x
16:00
-
مصر المقاصة
المصري البورسعيدي
-
x
18:30
-
الأسيوطي سبورت
دوري الخليج العربي الاماراتي
حتا
-
x
15:30
-
دبا الفجيرة
الإمارات
-
x
18:15
-
الشارقة
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
نجم المتلوي
-
x
15:00
-
مستقبل قابس
الملعب القابسي
-
x
15:00
-
النادي البنزرتي
الملعب التونسي
-
x
15:30
-
اولمبيك مدنين
الاتحاد المنستيري
-
x
16:00
-
الترجي الرياضي
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
إتحاد بسكرة
-
x
17:00
-
إتحاد الجزائر
وفاق رياضي سطيف
-
x
19:00
-
النادي الرياضي القسنطينى
دوري نجوم قطر
الأهلي
-
x
17:00
-
الخريطيات
السيلية
-
x
19:10
-
الخور
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
-
x
17:25
-
أحد
الباطن
-
x
17:40
-
القادسية
الهلال
-
x
19:30
-
الفيصلي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
21:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
20:00
-
ليل
موناكو
-
x
21:45
-
بوردو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
3/2/2018 10:40:05 AM