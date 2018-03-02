"قطان" يرد على شائعة وفاته: أنا بخير وحي أرزق

نفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد عبدالعزيز قطان، ما تم تداوله من أخبار حول وفاته، مؤكدًا أنها مجرد شائعة مغرضة وخبر كاذب وعار تمامًا من الصحة.





وقال "قطان" على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "شائعة مغرضة وخبر كاذب وعارٍ تمامًا من الصحة تحدثت عن وفاتي من خلال رسالة تم إرسالها لبعض الإعلاميين والشخصيات العامة".





وتابع "قطان"، "الحمد لله أنا بخير وحي أرزق، وأسأل الله أن يرزق هؤلاء المرضى المتربصين ما يتمنون لنا".







