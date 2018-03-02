عاجل.. الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو وزوجته فى اتهامات فساد

استجوبت الشرطة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى في قضية فساد تتعلق بشركة "بيزك" للاتصالات، بحسب ما ذكره "راديو إسرائيل".





وقال "راديو إسرائيل"، إن الشرطة استجوبت نتنياهو، اليوم الجمعة، للمرة الأولى في قضية فساد تتعلق بشركة "بيزك"، التي تعد أكبر شركة اتصالات في إسرائيل.





وتوجه الشرطة تهما لملاك الشركة بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو وزوجته مقابل خدمات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع الاتصالات، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلة لم ترد على طلبها للتعقيب على الأمر.





وقالت "رويترز"، إن أحد مصوريها شاهدة مركبة تقل ضابطي شرطة يدخلان مقر الإقامة الرسمي لنتنياهو، الذي يواجه تهما في قضايا أخرى، بينما ينفى رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات.



