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سعر الدولار اليوم الجمعة 2-3-2018 في البنوك والسوق السوداء

الجمعة 02/مارس/2018 - 09:26 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 2-3-2018 في البنوك والسوق السوداء
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استقر سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بعد تراجعه في ختام تعاملات أمس في بنوك البركة وأبو ظبي الإسلامي ليسجل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار في بنك مصر على مستواه عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، كما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي القاهرة والأهلي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع، وظل سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.


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