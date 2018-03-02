من الأهلي لـ"السعيد": الباب يفوّت جمل

أصبح حديث الصباح والمساء بالنسبة لعشاق النادى الأهلى، هو أزمة التجديد لنجمى الفريق الكبار أحمد فتحى وعبدالله السعيد، الذى من المقرر أن ينتهى تعاقدهما مع الفريق الأحمر فى نهاية الموسم الجارى، وهو الأمر الذى لا يقلق الجماهير فقط بل جميع مسئولى قطاع الكرة بالأهلى، خاصة مع الدخول فى المنافسات الإفريقية بالإضافة إلى أن الثنائى يعتبر الأهم على الإطلاق فى الوقت الحالى داخل صفوف الفريق.





ولأول مرة يحدث تخبط داخل النادى الأهلى فى مسألة التجديد للاعبين بالفريق، حيث خرج الموقع الرسمى للنادى الأهلى ليعلن أن لجنة الكرة قدمت أكبر عرض فى تاريخ الأهلى للاعبين، وهو ما قام بنفيه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، فى أحد البرامج التليفزيونية ليلاً بأن الأهلى قدم عرضاً يليق باسم وحجم عبد الله السعيد واحمد فتحى وليس كما تردد بأنه العرض الأعلى فى تاريخ النادى ، وذلك يثبت أنه لا يوجد عدم تنسيق بين جميع الأطراف داخل منظومة الأهلى، وجاءت خطوة توضيح مدير الكرة لهذا الأمر سريعاً، وذلك خوفاً من رد فعل اللاعبين فى هذا الأمر.





تكشف «الفجر» من أحد المصادر داخل الأهلى موقف الثنائى من التجديد بالتفصيل، بعد عرض النادى المقدم لهما والذى يعتبر الأعلى على الإطلاق، والذى تحدث المصدر عن قيمته التى اقتربت من 15 مليون جنيه لكل لاعب، وتحديدًا 5 ملايين جنيه لكل لاعب صافى بعد خصم قيمة الضرائب من خزينة النادى، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى هدية من أحد محبى النادى الأهلى، والتوقيع على عقد إعلانى مقابل 5 ملايين جنيه، وذلك لمدة 3 مواسم، هل يكون الاتجاه لدى اللاعبين الموافقة على التجديد، أم انها قد تكون مناورة من قبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى وأكدت مصادرنا أن أحمد فتحى اقترب من التجديد والموافقة على العرض المادى الكبير.





وعلى جانب عبدالله السعيد، دخل اللاعب فى حيرة شديدة، خاصة أنه يمتلك عرضاً من الدورى التركى يصل إلى 25 مليون جنيه فى الموسم الواحد، وبالطبع الفرق كبير جدًا بالنسبة لعرض الأهلى، بالإضافة إلى أن السعيد لم يخض أى تجربة احتراف طوال حياته، وهو الأمر الذى قد يدفعه إلى عدم الموافقة على عرض الأهلى، أو التجديد مع اشتراط إعارته لمدة 6 شهور أو موسم واحد فى بداية الموسم الجديد، خاصة أن الثلاث سنوات القادمة تعتبر آخر ما تتبقى فى مسيرة اللاعب الذى لم يخض تلك التجربة مطلقًا بالرغم من أنه يعتبر اللاعب الأهم الذى ليس له بديل فى مصر فى الوقت الحالي. ما اغضب مسئولو الأهلى أن اللاعب اخفى امتلاكه عرضين أحدهما صينى والآخر تركى بمليون ونصف المليون دولار فى الموسم ولم يفصح عنهما للجنة الكرة ما اضاع على النادى الاستفادة المادية من وراء بيعه.