قبل الهنا بسنة.. كوبر يقرر الحضرى حارس مصر فى المونديال





استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر على إقامة معسكرين قبل انطلاق فاعليات كأس العالم القادمة بروسيا ومن المقرر أن يكون معسكر سويسرا هو الأول والذى من المنتظر أن يخوض فيه الفراعنة لقاءين أمام البرتغال يوم 23 مارس المقبل، قبل مواجهة اليونان يوم 27 من نفس الشهر ثم يتبعه معسكر آخر فى النمسا فى مايو ويونيو يتخلله مباراتان مع منتخب بلجيكا وأخرى مع منتخب كولومبيا بجانب مباراة ودية مع منتخب الكويت..





الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر أصبح فى حكم المؤكد أن يتم تجربة عدد من اللاعبين الجدد أمثال حسين الشحات وأيمن أشرف ومحمد الشناوى وصلاح محسن بجانب تجربة طرق لعب أخرى استعداداً للمونديال، وسادت حالة من الرضا بين أفراد الجهاز الفنى بقيادة كوبر بتلك المباريات الودية خاصة أنها أمام مدارس قوية مثل بلجيكا المصنف الخامس على العالم والبرتغال بطل أوروبا فى نسختها الأخيرة.





وعلمت «الفجر» أن الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر قد استقر على الدفع بعصام الحضرى كحارس أساسى للمنتخب الوطنى فى المونديال ويأتى قرار كوبر فى ظل ثبات مستوى حارس مرماه المخضرم صاحب الـ 44 عاماً والذى شارك معه طوال مشوار التصفيات بجانب مباريات الكان وتألقه الواضح مع ناديه التعاون السعودى إلى جانب عدم وصول حارس الزمالك أحمد الشناوى إلى فورمته المعهودة وقلة خبرة الثنائى محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى ومحمد الشناوى حارس الأهلى إلا أن الأخير مازال يملك فرصة كبيرة للانضمام إلى لقائمة النهائية المسافرة لكأس العالم بروسيا وأصبحت كل أمانيه هى الدخول فى منافسة قوية مع عواد من أجل الظفر بمقعد الحارس الثالث فى قائمة المنتخب فى المونديال القادم، ومن جانب آخر بات انضمام صالح جمعة أحد أبرز الوجوه التى شاركت فى مباراة الكونغو التى أهلت الفراعنة للمونديال فى معسكر سويسرا المقبل أمر صعب بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ وعدم مشاركته مع ناديه قبل أن ينتقل إلى الفيصلى السعودى.



