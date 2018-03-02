شلالات "عقبة شعار" بعسير تستوقف المسافرين

استوقفت الشلالات المتدفقة من أعالي عقبة شعار، أمس الخميس، المسافرين وعابري الطريق الذين حرصوا على رصد المشهد الذي طال انتظاره.





وقالت مصادر إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها العقبة الرابطة بين سراة عسير وتهامتها والتي تشهد كثافة مرورية عالية وتعد الشريان الاقتصادي للمنطقة، أُغلقت أمس بعد أن شهدت أمطارًا غزيرة وبعض الانهيارات. وفق صحيفة "سبق"





وكانت العقبة شهدت عددًا من الحوادث المرورية من جراء انزلاق بعض المركبات واصطدامها ببعضها بعضًا، كما شهدت حضورًا لدوريات المرور التي باشرت الحوادث.





ودعت إدارة مرور عسير جميع قائدي السيارات إلى توخي الحذر والحيطة، والتقيد بالسرعة المحددة، محذرة من السرعة، خصوصًا في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.







