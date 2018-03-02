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مرور مكة يركّب لوحات تحذيرية لـ"ساهر" بالعكيشية – الخواجات

الجمعة 02/مارس/2018 - 08:58 ص
مرور مكة يركّب لوحات تحذيرية لـساهر بالعكيشية – الخواجات
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الفجر السعودي
 
تجاوب مرور العاصمة المقدسة مع مطالبات مرتادي طريق العكيشية - الخواجات الواقع جنوب مكة المكرمة، حيث قام بتركيب لوحات تحذر بتغطية الطريق بكاميرات ساهر.

جاء ذلك بعد شكوى تذمر مرتادي طريق العكيشية مع طريق الخواجات بعدم وجود لوحات تحذيرية لكاميرات الرصد الآلي "ساهر" على طريق العكيشية - الخواجات وبمساواتهم بالطرق السريعة في مختلف المناطق. حسب صحيفة "سبق"

ومن جانب آخر، ثمّن مرتادو الطريق تجاوب مرور العاصمة المقدسة مع شكوى الأهالي كما ثمنوا دور صحيفة سبق في نقل معاناتهم.


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