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حالة الطقس اليوم الجمعة 2/3/2018 في الكويت

الجمعة 02/مارس/2018 - 08:56 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 2/3/2018 في الكويت
حالة الطقس في الكويت
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الجمعة 2/3/2018 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 2/3/2018 على الكويت:

حالة الطقس في الكويت:

أبرق خيطان  20°
أبو حليفة  20°
الأدعمي  21°
الأريدية  20°
الجابرية  20°
الجهراء  21°
الرابية  20°
الروضة  20°
السالمية  20°
الفحاحيل  20°
الفروانية  20°
الفنطاس  20°
الفيحة  20°
القادسية  20°
القرين  20°
الكويت  20°
المنقف  20°
جليب الشيوخ  20°
صباح السالم  20°
هاوالي  20°
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