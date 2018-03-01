الموت يفجع فارس كرم للمرة الثانية خلال أيام

نعي الفنان اللبناني فارس كرم، صديقه وأحد أعضاء فرقته الموسيقية "بريفت"، بعد أيام قليلة على وفاة عازف الناي والمزمار بفرقته نبيه حاطوم.



ونشر "كرم" صورة تجمعه بالراحل وعلق عليها: "أنت ما كنت موسيقي بالفرقة كنت أخ وصديق ومن أقرب الناس لقلبي.. حزني كبير عليك وعلى نبيه يا بريفت".





ويستعد فارس كرم لإحياء حفل غنائي يوم 10 مارس في قصر المؤتمرات Palais des Congres بالعاصمة الفرنسية "باريس".



