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رابط سريع مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بدون تقطيع

الخميس 01/مارس/2018 - 09:21 م
رابط سريع مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بدون تقطيع
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي مباشر اليوم 1-3-2018 في الدوري الإنجليزي.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي مباشر اليوم الخميس 1-3-2018 في الدوري الإنجليزي.

 

معلومات عن مباراة ارسنال ومانشستر سيتي البطولة الدوري الإنجليزي ، القنوات الناقلة بي إن سبورت اتش دي 2، الملعب إستاد الإمارات، المعلق علي محمد علي.

 

موعد مباراة ارسنال ومانشستر سيتي في تمام الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت السعودية، العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر.

 

كورة لايف بث مباشر مباراة ارسنال ومانشستر سيتي اليوم الخميس في الدوري الإنجليزي.


يلا شوت بث مباشر مباراة ارسنال ومانشستر سيتي اليوم الخميس في الدوري الإنجليزي.

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