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أهلي "مؤمن زكريا" يذل تعاون "الحضري ومتعب" بخماسية في غياب مصطفي فتحي

الخميس 01/مارس/2018 - 09:21 م
أهلي مؤمن زكريا يذل تعاون الحضري ومتعب بخماسية في غياب مصطفي فتحي
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الفجر الرياضي
 

أمطر فريق الأهلي السعودي شباك نظيره فريق التعاون بخماسية نظيفة ضمن اللقاء الذي جمع بينهم بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري.


شهد اللقاء مشاركة عماد متعب والحضري في صفوف فريق التعاون حيث خاض الثنائي اللقاء بالكامل، فيما جلس مؤمن زكريا على مقاعد بدلاء الأهلي طوال الـ90 دقيقة.


سجل أهداف الأهلي مهند عسيري في الدقيقة العاشرة ثم سجل الهدف الثاني ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 21 وعبدالفتاح عسيري الهدف الثالث في الدقيقة 36.


ثم سجل حسين المقهوي الهدف الرابع في الدقيقة ،58 واختتم مهرجان الأهداف سليمان المؤشر بالهدف الخامس في الدقيقة 74 بعد خطأ فادح من عصام الحضري بعدما مرر الكرة بالخطأ للاعب الأهلي.


وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده للنقطة 45 بجدول الترتيب، خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق نقطة، بينما توقف عند 28 نقطة.

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