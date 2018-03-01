عاجل.. متحدث الخارجية ينفي إدلائه بأية تصريحات بشأن "السودان"

نفي المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم، الخميس، إدلائه بأية تصريحات إلى وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، مطالباً الوكالة بالتدقيق في اختيار مراسليها في مصر لضمان التزامهم بمعايير المهنية اللازمة.





وكانت قد نشرت الوكالة تصريحا منسوبا إلى أبو زيد قال فيه إن حديث مندوب السودان في الأمم المتحدة بشأن تجديد شكواها ضد مصر سنويا حول مثلث حلايب، لم يقدم جديدا، وإنما مجرد كلام عام، ولا يحمل تفاصيل، وهو ما نفاه المتحدث في بيان صحفي.



