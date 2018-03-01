سكرتير "مطروح": حضور الرئيس السيسي المحافظة "عُرس"

قال سيد إمام، سكرتير عام محافظة مطروح، إن المحافظة شهدت اليوم عُرس لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دشن مدينة العلمين بالإضافة إلى افتتاحه عدد من المشروعات.





وأضاف "إمام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، أن اليوم تم افتتاح أول متحف بالمنطقة الغربية بأكملها، مشيرًا إلى أن محافظ مطروح هو من صمم على أن يكون بالمحافظة متحف لأول مرة.



