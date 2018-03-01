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سكرتير "مطروح": حضور الرئيس السيسي المحافظة "عُرس"

الخميس 01/مارس/2018 - 09:21 م
سكرتير مطروح: حضور الرئيس السيسي المحافظة عُرس
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هدى عبدالرازق
 
قال سيد إمام، سكرتير عام محافظة مطروح، إن المحافظة شهدت اليوم عُرس لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دشن مدينة العلمين بالإضافة إلى افتتاحه عدد من المشروعات.

وأضاف "إمام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، أن اليوم تم افتتاح أول متحف بالمنطقة الغربية بأكملها، مشيرًا إلى أن محافظ مطروح هو من صمم على أن يكون بالمحافظة متحف لأول مرة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مدينة العلمين الجديدة وعدد من المشروعات التنموية عن طريق الفيديو كونفرانس، كما أعطى إشارة البدء في تنفيذ مشروع مدينة رفح الجديدة ومدينة سلام مصر بمحافظة شمال سيناء.
المزيد عن: مدينة رفح الجديدة محافظة مطروح الرئيس عبدالفتاح السيسى التوك شو أخبار مصر
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