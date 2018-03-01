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"البرلمان العربي": مشروعات الرئيس السيسي تشبه الخيال.. ويفي بوعده

الخميس 01/مارس/2018 - 09:18 م
البرلمان العربي: مشروعات الرئيس السيسي تشبه الخيال.. ويفي بوعده
أحمد رسلان، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي
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هدى عبدالرازق
 
قال أحمد رسلان، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، إن االرئيس عبدالفتاح السيسي يقود ثورة لتنمية الوطن، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يقوم بافتتاح وتدشين مشروعات جديدة تشبه الخيال.

وأضاف "رسلان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، أن الرئيس السيسي رجل وفي لوطنه، وينفذ وعده، حيث أنه وعد أهالي مطروح بعدم نقلهم خلال حركة التنمية، وهو ما تحقق بالفعل، منوها بأن أهالي مطروح سلموا السلاح ثقة في القوات المسلحة، والرئيس السيسي.

وأكد أن أبناء الحدود شديدي الوطنية، وهم حراس الوطن للجبهة الداخلية، كاشف أن المشروعات التي تنفذ في مطروح تبلغ ميزانيتها 22 مليار جنيه، مضيفا: "هنيئًا لكي يا مصر بشعب أبي، وقائد وفي".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مدينة العلمين الجديدة وعدد من المشروعات التنموية عن طريق الفيديو كونفرانس، كما أعطى إشارة البدء في تنفيذ مشروع مدينة رفح الجديدة ومدينة سلام مصر بمحافظة شمال سيناء.
المزيد عن: مدينة رفح الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسى التوك شو أخبار مصر
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