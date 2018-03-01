"البرلمان العربي": مشروعات الرئيس السيسي تشبه الخيال.. ويفي بوعده

قال أحمد رسلان، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، إن االرئيس عبدالفتاح السيسي يقود ثورة لتنمية الوطن، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يقوم بافتتاح وتدشين مشروعات جديدة تشبه الخيال.





وأضاف "رسلان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، أن الرئيس السيسي رجل وفي لوطنه، وينفذ وعده، حيث أنه وعد أهالي مطروح بعدم نقلهم خلال حركة التنمية، وهو ما تحقق بالفعل، منوها بأن أهالي مطروح سلموا السلاح ثقة في القوات المسلحة، والرئيس السيسي.





وأكد أن أبناء الحدود شديدي الوطنية، وهم حراس الوطن للجبهة الداخلية، كاشف أن المشروعات التي تنفذ في مطروح تبلغ ميزانيتها 22 مليار جنيه، مضيفا: "هنيئًا لكي يا مصر بشعب أبي، وقائد وفي".



