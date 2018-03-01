محمد موسى عن الرئيس السيسي: "مش بيفوته حاجة" (فيديو)

ثمن الإعلامي محمد موسى، الدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق التنمية في الدولة المصرية، حيث دشن الرئيس السيسي مدينة لعلمين الجديدة، قائلا: "السيسي بيعمل شغل محصلش".





وأضاف "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، "السيسي ده راجل مش بيفوته حاجة".



