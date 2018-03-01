محمد موسى عن الرئيس السيسي: "مش بيفوته حاجة" (فيديو)
الخميس 01/مارس/2018 - 09:16 م
هدى عبدالرازق
ثمن الإعلامي محمد موسى، الدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق التنمية في الدولة المصرية، حيث دشن الرئيس السيسي مدينة لعلمين الجديدة، قائلا: "السيسي بيعمل شغل محصلش".
وأضاف "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، "السيسي ده راجل مش بيفوته حاجة".
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مدينة العلمين الجديدة وعدد من المشروعات التنموية عن طريق الفيديو كونفرانس، كما أعطى إشارة البدء في تنفيذ مشروع مدينة رفح الجديدة ومدينة سلام مصر بمحافظة شمال سيناء.