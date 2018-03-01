ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد موسى عن الرئيس السيسي: "مش بيفوته حاجة" (فيديو)

الخميس 01/مارس/2018 - 09:16 م
محمد موسى عن الرئيس السيسي: مش بيفوته حاجة (فيديو)
طباعة
هدى عبدالرازق
 
ثمن الإعلامي محمد موسى، الدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق التنمية في الدولة المصرية، حيث دشن الرئيس السيسي مدينة لعلمين الجديدة، قائلا: "السيسي بيعمل شغل محصلش".

وأضاف "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، "السيسي ده راجل مش بيفوته حاجة".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مدينة العلمين الجديدة وعدد من المشروعات التنموية عن طريق الفيديو كونفرانس، كما أعطى إشارة البدء في تنفيذ مشروع مدينة رفح الجديدة ومدينة سلام مصر بمحافظة شمال سيناء.
المزيد عن: مدينة رفح الجديدة عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسى التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع إقالة رئيس السكة الحديد بعد تكرار واقعة تصادم قطارين؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
20:30
-
ريال سوسييداد
لاس بالماس
-
x
22:00
-
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:30
-
ليفانتي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
وادي دجلة
2
x
14:45
3
الرجاء
الانتاج الحربي
1
x
17:00
1
النصر
سموحة
1
x
17:00
2
الإسماعيلي
إنبي
0
x
19:30
0
المقاولون العرب
كأس فرنسا
كان
-
x
22:00
-
ليون
دوري الخليج العربي الاماراتي
عجمان
3
x
15:35
1
الظفرة
العين
6
x
18:15
2
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الإفريقي
4
x
15:00
0
الترجي الجرجيسي
شبيبة القيروان
2
x
15:30
0
اتحاد بن قردان
النادي الصفاقسي
0
x
16:15
1
النجم الساحلي
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
شباب رياضي بلوزداد
0
x
18:00
0
أولمبى المدية
دوري نجوم قطر
الدحيل
2
x
17:00
1
السد
الغرافة
0
x
19:10
0
الريان
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
3
x
17:27
2
الفيحاء
الشباب
3
x
19:00
0
الاتحاد
الأهلي
5
x
19:00
1
التعاون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
3/1/2018 9:20:02 PM