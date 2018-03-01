ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

5 معلومات لا يعرفها الكثيرون عن جاستين بيبر في عيده الـ 24

الخميس 01/مارس/2018 - 09:12 م
5 معلومات لا يعرفها الكثيرون عن جاستين بيبر في عيده الـ 24
جاستين بيبر
طباعة
الفجر الفني
 
تمر اليوم الذكرى الـ 24 لميلاد النجم العالمى جاستين بيبر، وهو النجم الذى صنع نجومية مذهلة فى العالم ليتحول لنجم على عدد كبير من أغلفة المجلات، ويتصدر أخبار أهم الصحف وذلك بالرغم من صغر سنة، واليوم ننشر 6 أسرار عنه قد تكون مفاجأة بالنسبة للكثيرين.

جاستين بيبر متمكن فى العب على الطبول والجيتار وكذلك البيانو .

هو أصغر فنان لديه خمسة ألبومات أصبحت رقم واحد فى الولايات المتحدة جاستن.

ينام حوالى ست ساعات يوميًا بسبب جدول أعماله المزدحم.

تقدر ثروة قدر جاستين بيبر البالغ من العمر 24 عامًا بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى حسب "Net Worth".

باع ألبومه الأخير "Purpose" أكثر من 522،000 نسخة فى الأسبوع الأول.

 



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما جاستين بيبر الفجر الفني اخبار جاستين بيبر اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
20:30
-
ريال سوسييداد
لاس بالماس
-
x
22:00
-
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:30
-
ليفانتي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
وادي دجلة
2
x
14:45
3
الرجاء
الانتاج الحربي
1
x
17:00
1
النصر
سموحة
1
x
17:00
2
الإسماعيلي
إنبي
0
x
19:30
0
المقاولون العرب
كأس فرنسا
كان
-
x
22:00
-
ليون
دوري الخليج العربي الاماراتي
عجمان
3
x
15:35
1
الظفرة
العين
6
x
18:15
2
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الإفريقي
4
x
15:00
0
الترجي الجرجيسي
شبيبة القيروان
2
x
15:30
0
اتحاد بن قردان
النادي الصفاقسي
0
x
16:15
1
النجم الساحلي
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
شباب رياضي بلوزداد
0
x
18:00
0
أولمبى المدية
دوري نجوم قطر
الدحيل
2
x
17:00
1
السد
الغرافة
0
x
19:10
0
الريان
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
3
x
17:27
2
الفيحاء
الشباب
3
x
19:00
0
الاتحاد
الأهلي
5
x
19:00
1
التعاون
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
3/1/2018 9:20:00 PM