5 معلومات لا يعرفها الكثيرون عن جاستين بيبر في عيده الـ 24

تمر اليوم الذكرى الـ 24 لميلاد النجم العالمى جاستين بيبر، وهو النجم الذى صنع نجومية مذهلة فى العالم ليتحول لنجم على عدد كبير من أغلفة المجلات، ويتصدر أخبار أهم الصحف وذلك بالرغم من صغر سنة، واليوم ننشر 6 أسرار عنه قد تكون مفاجأة بالنسبة للكثيرين.





جاستين بيبر متمكن فى العب على الطبول والجيتار وكذلك البيانو .





هو أصغر فنان لديه خمسة ألبومات أصبحت رقم واحد فى الولايات المتحدة جاستن.





ينام حوالى ست ساعات يوميًا بسبب جدول أعماله المزدحم.





تقدر ثروة قدر جاستين بيبر البالغ من العمر 24 عامًا بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى حسب "Net Worth".





باع ألبومه الأخير "Purpose" أكثر من 522،000 نسخة فى الأسبوع الأول.















