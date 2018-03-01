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"الأتربى": البنوك وفرت شهادات تأمين تصل إلى 2500 جنيه للعمالة الموسمية

الخميس 01/مارس/2018 - 09:12 م
الأتربى: البنوك وفرت شهادات تأمين تصل إلى 2500 جنيه للعمالة الموسمية
محمد الأتربي
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كساب أحمد
 
قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن البنوك وفرت شهادات تأمين تتراوح قيمتها ما بين 500 لـ2500 جنيه بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأمين على العمالة الموسمية، وأي مواطن يحق له شراء هذه الشهادة.

وأضاف "الأتربي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أنه في حالة وفاة العامل ستأخذ أسرته 10 آلاف إذا كانت قيمة شهادته التأمينية تقدر بـ500 جنيه، والشهادة التي تقدر بـ2500 ستأخذ 50 الف، وإذا كانت الوفاة غير طبيعية الـ500 تأخذ60 الف وتتدرج إلى 250 الف على حسب قيمة الشهادة التأمينية.

وأشار إلى أن الورثة لهم الحق في الاختيار ما بين الحصول على هذه الأموال دفعة واحد، أو بشكل جزيء على خمس سنوات كمعاش، لافتًا إلى أن "السيسي" طالب اليوم الشركات التي يوجد بها عمالة موسمية بشراء الشهادات التأمينية بحد أدنى 500 جنيه للتأمين على هذه العمالة، متوقعًا أن يكون هناك اقبال على شراء هذه الشهادات التأمينية بالملايين.
المزيد عن: وثائق التأمين عمال اليومية العمالة الموسمية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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