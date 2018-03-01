حمدي الكنيسي: بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل تعمل لخدمة أعداء مصر

قال الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا ما يتحدث عن أهمية ودور الإعلام، واليوم تحدث عن أن الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى خاصة أننا في حالة حرب حقيقية، مناشدًا الإعلاميين بتذكر رسالة الإعلام الحقيقية، ويعرفوا جيدًا معنى المعايير الوطنية والأخلاقية.



