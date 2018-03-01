حمدي الكنيسي: بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل تعمل لخدمة أعداء مصر
الخميس 01/مارس/2018 - 09:09 م
رقية جمال
قال الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا ما يتحدث عن أهمية ودور الإعلام، واليوم تحدث عن أن الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى خاصة أننا في حالة حرب حقيقية، مناشدًا الإعلاميين بتذكر رسالة الإعلام الحقيقية، ويعرفوا جيدًا معنى المعايير الوطنية والأخلاقية.
وأضاف "الكنيسي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن هناك قرار للنائب العام بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وإحالة من يحرض ضد الدولة للنيابة، مشددًا على أن بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تعمل لخدمة أعداء مصر في الداخل والخارج، وهو مايحتم على المجتمع المدني متمثل في نقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين والمجلس الاعلى للإعلام، أن يضاعف من دوره ومواقفه الحاسمة تجاه أي إعلامي أو موقع يؤدى للتحريض ضد الدولة.
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