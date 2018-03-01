الصور الأولى من حفل زفاف نجل محمود قابيل في الولايات المتحدة

شارك الفنان القدير محمود قابيل، عدة صور من حفل زفاف نجله أحمد على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للعروسين مباركا لهما متمنيا لهما السعادة، خاصة أن الزواج تم في الولايات المتحدة وهو في القاهرة، قائلا إنهما جعلا قلبه يغني.

يذكر أن الفنان محمود قابيل غاب عن الأضواء والساحة الفنية لفترة كبيرة، قضاها في الولايات المتحدة برفقة أبنائه، وعاد منذ فترة قصيرة للقاهرة ليبدأ في استعادة نشاطه الفني، والذي بدأ بتواجده ومشاركته في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، وكان ضمن مكرمي مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته ال66.

وكانت آخر الأعمال التي ظهر فيها الفنان محمود قابيل قبل غيابه فيلم "الفاجومي" عام 2011، ومسلسل " الدجال" عام 2014.