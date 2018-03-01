كاتبة: الزوجة المصرية تتفنن النكد وتحويل الفرح إلى دراما

قالت الكاتبة سونيا الحبال، إن الزوجة المصرية تتفنن النكد، وتتفنن تحويل لحظات الفرح إلى دراما ونكد، وتتفنن تجميع المشكلات وإلقاءها في وجه زوجها، مستشهدة بإحدى المواقف، قائلة: "واحدة حبت تعمل مفاجأة لزوجها في عيد ميلاده وأرسلت له هدية بدون أن تكتب اسمها عليها وظلت تراقب ردود فعله، وفي النهاية افتعلت معه مشكلة، وحولت لحظة الفرح إلى نكد".





وأوضحت "الحبال"، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فائية "النهار وان" مساء الخميس، أن السبب الأساسي وراء نكد الزوجات، هو أن المرأة تعتبر الزوج كل حياتها، ولكن الزوج يعتبر المرأة جزءًا من حياته.



