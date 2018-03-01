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"Link".. أول نشاط طلابي من نوعه بجامعة القاهرة

الخميس 01/مارس/2018 - 09:02 م
Link.. أول نشاط طلابي من نوعه بجامعة القاهرة
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آية حمروشي
 
قام فريق طلابي من جامعة القاهرة بتأسيس نشاط  link بعد انتشار الشركات المتعددة الجنسيات التي تهتم بالمهارات الشخصية والمهارات التقنية وتفضل أن يكون العاملون بها لديهم هذه الفكرة.

حيث قام link بتبني هذه الفكرة عن طريق الربط المهارات الشخصية والمهارات التقنية من خلال ما يسمى بـ"المربعات" وهذه الفكرة تساعد الطلاب على حل المشكلات التي تواجههم في سوق العمل، و ذلك بالنظر إلي قدرتهم التي يمتلكونها أو التي يمكن أن تتواجد بهم مستقبلا.

وتعتبر الفكرة محاكاة لمثيلتها بالصين وفرنسا ويتم الاعتماد عليها لكي تؤهل الطلاب لدخول سوق العمل وهو مؤهل لتلك الفكرة، وأصبح link أول نشاط طلابي يعمل على هذه الفكرة وهذا ما يجعله يختلف عن اي نشاط طلابي آخر.

وقدم لينك دورات تدربيه في 4 مجالات وهم (البنوك، التسويق، البورصة، والموارد البشرية) بمعدل دورة أسبوعيه لمده شهرين وسيقوم نخبة من الطلاب الذين تأهلوا جيدا لتقديم خبراتهم للطلاب الجدد في المجالات السابقة.


وبعد أن قام الأعضاء بقبول الطلاب للانضمام للنشاط الطلابي سيعقد يوم الأحد المقبل حفل؛ لاستقبال للطلاب الجدد و الترحيب بهم وتعريفهم أكثر عن هذا النشاط والدورات وذلك في تمام الساعة الثالثة في قاعة المؤتمرات في ملاعب جامعة القاهرة.

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