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تراجع البورصات الأوروبية عند الإغلاق بضغط من البيانات الاقتصادية

الخميس 01/مارس/2018 - 09:00 م
تراجع البورصات الأوروبية عند الإغلاق بضغط من البيانات الاقتصادية
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وكالات
 
 تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنهاية جلسة تداولات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية من منطقة اليورو وترقب الشهادة الثانية لرئيس الفيدرالي الأمريكي. 

وتراجع مؤشر"ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.2% ليسجل 374.8 نقطة، وانخفض "فوتسي" البريطاني بنحو 0.8% ليبلغ 7175.6 نقطة. 

وهبط "داكس" الألماني بحوالي 2% ليصل إلى 12190.9، وخسر "كاك" الفرنسي نحو 1.09% من قيمته ليسجل مستوى 5262.5 نقطة.

 وقال "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهادته الثانية أمام الكونجرس اليوم إنه لا يوجد علامات "حاسمة" بشأن نمو التضخم في الأجور بوتيرة متسارعة حتى الآن،.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفض النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي ليسجل 58.6 نقطة في فبراير، مقابل 59.6 نقطة في يناير السابق له. 

وتراجع النشاط الصناعي في بريطانيا خلال شهر فبراير الماضي إلى أقل مستوى في 8 أشهر ليبلغ 55.2 نقطة في فبراير، فيما تباطأ الانتاج. 

فيما أظهرت بيانات من "يوروستيت" أن معدل البطالة في منطقة اليورو عند أقل مستوى منذ ديسمبر 2008، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركات، حققت شركة "بيجو" العام الماضي زيادة في الأرباح  عند مستوى قياسي بقيمة 1.92 مليار يورو، فيما أعلنت شركة "كارفور" تسجيل صافي خسائر خلال العام الماضي بلغت 531 مليون يورو
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