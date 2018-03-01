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محمد رمضان يكشف عن أمنيته.. ويوجه رسالة لجمهوره (صورة)

الخميس 01/مارس/2018 - 08:59 م
محمد رمضان يكشف عن أمنيته.. ويوجه رسالة لجمهوره (صورة)
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الفجر الفني
 
كشف الفنان محمد رمضان، عن أمنيته التى يريد تحقيقها من خلال مشواره الفني، وهي أن يكون فردا من كل عائلة مصرية وليس نجمًا.

وكتب "رمضان" على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير "انستجرام": أمنيتي من الله ان يراني كل فرد من جمهوري كواحد من عائلته .. ولا أتمنى ان يراني كنجم .. فالنجم مهما لمع نراه في السماء صغيرً"ا.

ويواصل  محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الجديد "نسر الصعيد"، ويخوض به "رمضان" السباق الرمضاني القادم ويشاركها البطولة سيد رجب ودرة وعائشة بن أحمد وسلوى خطاب وعايدة رياض ومؤمن نور ومحمد حاتم ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي فى أولى تجاربه الدرامية.

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