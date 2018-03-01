وفاة مسجون في مستشفى الجامعة بسبب توقف عضلة القلب ببني سويف

توفى مسجون داخل مستشفى بنى سويف الجامعي، نتيجة توقف عضلة القلب، وأمر المستشار عماد على، المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف، التصريح بدفن الجثة وتسليم الجثمان لاهليته.



كان اللواء جرير مصطفى، مدير الامن، تلقى إخطارا من اللواء ممدوح أبوزيد، مدير البحث الجنائى، بشعور المسجون "مجدى.ي.ا" 55 سنة، موظف فنى بمجلس مدينة ببا،ومن قرية البرانقة ومحكوم عليه فى قضية تبديد بالحبس شهر ابتدا من 14 فبراير 2018، وحتى 13مارس 2018، بحالة إعياء شديدة، وعقب استئذان النيابة العامة، تم إستخراج المسجون من محبسه ونقله لمستشفى بنى سويف الجامعى، فى حراسة مشدده.



وعقب دخوله المسجون المستشفى توفى نتيجة توقف فى عضلة القلب وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة غيبوية سكر ولا توجد شبهة جنائية، وان المسجون كان يعانى من ارتفاع نسبة السكر فى الدم والتهاب بالشعب الهوائية.وتم تحرير محضرا بالواقعة.

