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تامر حسني يطالب أحمد حسن بغناء دويتو معه.. والعميد يرد

الخميس 01/مارس/2018 - 08:54 م
تامر حسني يطالب أحمد حسن بغناء دويتو معه.. والعميد يرد
تامر حسني
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الفجر الفني
 
وصف المطرب تامر حسنى فى حسابه على تويتر، اللاعب أحمد حسن، عميد لاعبى العالم، ونجم منتخب مصر الأسبق، بأنه مطرب حقيقى.

وعلق تامر حسنى على الدويتو الذى غناه بصحبة العميد فى ندوة بإحدى الجامعات الخاصة قائلاً عبر حسابه على "تويتر":"المفاجأة إن أحمد حسن مطرب بجد، وغنالى بعيش، وبعيش أغنية صعبة،  استعد يا أحمد للدويتو اللي جاي".

من جانبه رد العميد على تغريدة تامر حسنى بقوله :"يلا  يا تامر أنا جاهز بس السؤال هنحل اللدغة ازاي ههههه 😂😂 ويلا استعد للماتش بتاعنا بس دا ملعبي انا حبيبى".

كان الصقر أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطنى السابق،  قد نشر فيديو جمعه بكل من حازم إمام والفنان أحمد فهمى وتامر حسنى، والإعلامى عمرو الليثى، فى ندوة دمك حياة بإحدى الجامعات الخاصة.


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