ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وظائف خالية في مصر اليوم الخميس 1-3-2018

الخميس 01/مارس/2018 - 09:02 ص
وظائف خالية في مصر اليوم الخميس 1-3-2018
طباعة
 
في إطار خدماتها للقراء.. تقدم "الفجر"، خدمة الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات في مختلف المجالات، بهدف المساعدة في عملية البحث عن الوظائف المناسبة، والحد من البطالة.

وتقدم "الفجر" خدماتها يوميًا، لجميع المؤهلات في مختلف القطاعات الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة وكذلك الهيئات الخاصة، وذلك في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة التي وصلت إلى 12.0٪ من إجمالي قوة العمل، ما يُعد قنبلة موقوتة ومفرخة أولى للإرهاب والفكر المتطرف والجريمة.

وترصد "الفجر"، فرص العمل والوظائف الشاغرة التي تعلن عنها المؤسسات الحكومية عبر مواقعها الإلكتروني وبياناتها الصحفية وإعلاناتها، جنبًا إلى جنبًا، فرص العمل في القطاعات الخاص التي تساهم بشكل كبير في القضاء على البطالة، بالإضافة إلى فرص العمل في دول الخليج والدول العربية التي تعلنها وزارة القوى العاملة.

المزيد عن: وظائف فى مصر وظائف شاغرة وظائف خالية وظائف حكومية وظائف بنك وظائف اليوم فى مصر وظائف اليوم وظائف الكويت وظائف الخليج وظائف فرصة عمل فرص عمل عمل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع إقالة رئيس السكة الحديد بعد تكرار واقعة تصادم قطارين؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
20:30
-
ريال سوسييداد
لاس بالماس
-
x
22:00
-
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:30
-
ليفانتي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
وادي دجلة
-
x
14:45
-
الرجاء
الانتاج الحربي
-
x
17:00
-
النصر
سموحة
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
إنبي
-
x
19:30
-
المقاولون العرب
كأس فرنسا
كان
-
x
22:00
-
ليون
دوري الخليج العربي الاماراتي
عجمان
-
x
15:35
-
الظفرة
العين
-
x
18:15
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الإفريقي
-
x
15:00
-
الترجي الجرجيسي
شبيبة القيروان
-
x
15:30
-
اتحاد بن قردان
النادي الصفاقسي
-
x
16:15
-
النجم الساحلي
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
شباب رياضي بلوزداد
-
x
18:00
-
أولمبى المدية
دوري نجوم قطر
الدحيل
-
x
17:00
-
السد
الغرافة
-
x
19:10
-
الريان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
3/1/2018 10:00:03 AM