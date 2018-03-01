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الأميرة ريما بنت بندر تعيد فتح ملف قيادة المرأة للسيارة

الخميس 01/مارس/2018 - 08:58 ص
الأميرة ريما بنت بندر تعيد فتح ملف قيادة المرأة للسيارة
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

كشفت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة، عن أن "العمل جار على قضايا أعمق من قيادة المرأة للسيارة، تشمل مجالات أخرى تُشعر المرأة بالأمان، وتفتح كل مجالات العمل أمامها".

وأعلنت الأميرة ريما (خلال ندوة نظمها مجلس الأطلسي في واشنطن)، أن "المملكة العربية السعودية تعمل على معالجة قضايا أعمق لتعزيز حقوق المرأة، بعد السماح لها بقيادة السيارات وحضور المباريات الرياضية".

وقالت: "هناك أشياء يمكن الحصول عليها بسرعة.. نحن نعلم أن باستطاعتنا القيام بها، مثل وجود النساء في الملاعب وقيادة المرأة للسيارة.. هذا شيء عظيم، لكن قيادة المرأة للسيارة ليست الهدف الأسمى".

وقالت: إن "الزي الشرعي لن يكون عائقًا أمام ممارسة المرأة للرياضية.. نعلم أن هناك 3 شركات تصنع العباءات النسائية الصالحة لممارسة الرياضة، وشركتين تنتجان عباءات مصممة لممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية".

المزيد عن: ملف قيادة المرأة للسيارة قيادة المرأة فتح السيارة الأميرة ريما بنت بندر إعادة
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