ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الرئاسة الأمريكية تعلن استقالة أحد أقرب مستشاري ترامب

الخميس 01/مارس/2018 - 08:52 ص
الرئاسة الأمريكية تعلن استقالة أحد أقرب مستشاري ترامب
ترامب
طباعة
الفجر السعودي
 

أعلنت الرئاسة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن هوب هيكس، مديرة الاتصالات في البيت الأبيض وأحد أقرب مستشاري الرئيس دونالد ترامب، استقالت من منصبها، في خطوة تأتي غداة مثولها أمام الكونجرس في جلسة استماع حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.

 

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض، إن "هوب رائعة وقامت بعمل ممتاز"، بينما قالت هيكس "لا أجد الكلمات للتعبير بالشكل المناسب عن مدى امتناني للرئيس ترمب"، من دون أن توضح أسباب استقالتها المفاجئة.

 

من جهتها، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن تكون استقالة هيكس مرتبطة بأي شكل من الأشكال بجلسة الاستماع المغلقة التي عقدتها لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الثلاثاء، واستجوبت خلالها مديرة الاتصالات في البيت الأبيض حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وهي جلسة رفضت خلالها المستشارة الشابة (29 عاماً) الرد على العديد من الأسئلة التي وجهت إليها.

 

يذكر أن وكالات المخابرات الأمريكية كانت خلصت في تحقيقات سابقة إلى أن روسيا استخدمت وسائل إلكترونية في محاولة لمساعدة الرئيس دونالد ترامب للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض، وهو زعم نفاه الكرملين.

 

وتحقق لجان من الكونجرس في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات، بما في ذلك حدوث تواطؤ بين معاوني ترمب وموسكو، في حين نفى ترمب حدوث أي تواطؤ بين حملته ومعاونيه وبين روسيا.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع إقالة رئيس السكة الحديد بعد تكرار واقعة تصادم قطارين؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
20:30
-
ريال سوسييداد
لاس بالماس
-
x
22:00
-
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:30
-
ليفانتي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
وادي دجلة
-
x
14:45
-
الرجاء
الانتاج الحربي
-
x
17:00
-
النصر
سموحة
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
إنبي
-
x
19:30
-
المقاولون العرب
كأس فرنسا
كان
-
x
22:00
-
ليون
دوري الخليج العربي الاماراتي
عجمان
-
x
15:35
-
الظفرة
العين
-
x
18:15
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الإفريقي
-
x
15:00
-
الترجي الجرجيسي
شبيبة القيروان
-
x
15:30
-
اتحاد بن قردان
النادي الصفاقسي
-
x
16:15
-
النجم الساحلي
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
شباب رياضي بلوزداد
-
x
18:00
-
أولمبى المدية
دوري نجوم قطر
الدحيل
-
x
17:00
-
السد
الغرافة
-
x
19:10
-
الريان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
3/1/2018 10:00:16 AM