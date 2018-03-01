الرئاسة الأمريكية تعلن استقالة أحد أقرب مستشاري ترامب

أعلنت الرئاسة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن هوب هيكس، مديرة الاتصالات في البيت الأبيض وأحد أقرب مستشاري الرئيس دونالد ترامب، استقالت من منصبها، في خطوة تأتي غداة مثولها أمام الكونجرس في جلسة استماع حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض، إن "هوب رائعة وقامت بعمل ممتاز"، بينما قالت هيكس "لا أجد الكلمات للتعبير بالشكل المناسب عن مدى امتناني للرئيس ترمب"، من دون أن توضح أسباب استقالتها المفاجئة.

من جهتها، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن تكون استقالة هيكس مرتبطة بأي شكل من الأشكال بجلسة الاستماع المغلقة التي عقدتها لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الثلاثاء، واستجوبت خلالها مديرة الاتصالات في البيت الأبيض حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وهي جلسة رفضت خلالها المستشارة الشابة (29 عاماً) الرد على العديد من الأسئلة التي وجهت إليها.

يذكر أن وكالات المخابرات الأمريكية كانت خلصت في تحقيقات سابقة إلى أن روسيا استخدمت وسائل إلكترونية في محاولة لمساعدة الرئيس دونالد ترامب للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض، وهو زعم نفاه الكرملين.

وتحقق لجان من الكونجرس في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات، بما في ذلك حدوث تواطؤ بين معاوني ترمب وموسكو، في حين نفى ترمب حدوث أي تواطؤ بين حملته ومعاونيه وبين روسيا.