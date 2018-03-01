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الأرصاد: أمطار على الرياض و8 مناطق ومدن أخرى بالمملكة

الخميس 01/مارس/2018 - 08:32 ص
الأرصاد: أمطار على الرياض و8 مناطق ومدن أخرى بالمملكة
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، والقصيم، الشرقية، وحفر الباطن، وحائل، القيصومة، والباحة، وعسير، ونجران) فيما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقتي الحدود الشمالية والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10- 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج.

المزيد عن: مناطق مدن أخرى المملكة الطقس الرياض الأرصاد أمطار
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