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حالة الطقس اليوم الخميس 1/3/2018 في جمهورية مصر العربية

الخميس 01/مارس/2018 - 08:48 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 1/3/2018 في جمهورية مصر العربية
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس 1/3/2018 في جمهورية مصر العربية؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم اليوم الخميس 1/3/2018على مدن جمهورية مصر العربية:-

حالة طقس مصر
أسوان  16°
أسيوط  15°
الإسكندرية  12°
الإسماعيلية  14°
الأقصر  16°
الزقازيق  16°
السويس  16°
العريش  11°
الفيوم  15°
القاهرة  17°
المحلة الكبرى  14°
المعادي  17°
المنصورة  14°
بنها  15°
بني سويف  15°
بورسعيد  16°
دمنهور  15°
شبرا الخيمة  17°
طنطا  15°
مدينة الجيزة  17°
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