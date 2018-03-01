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مسؤول روسي يكشف عن 20 قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

الخميس 01/مارس/2018 - 08:44 ص
مسؤول روسي يكشف عن 20 قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا
قاعدة أمريكية - أرشيفية
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وكالات
 

أعلن مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي لشؤون الأمن الدولي، ألكسندر فينيديكتوف، أن عودة الاستقرار والسلام إلى سوريا يعيقه التدخل الخارجي في الأزمة السورية.

                              

وقال فينيديكتوف، في تصريح لـ"سبوتنيك": "عودة الاستقرار والسلام إلى سوريا يعيقه التدخل الخارجي المستمر في الأزمة السورية. فمثلاً في منطقة سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا هناك قرابة 20 قاعدة عسكرية أمريكية".

 

من جهة أخرى، أعلن مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي لشؤون الأمن الدولي، أن الإرهابيين في سوريا انتقلوا من العمليات القتالية واسعة النطاق إلى تكتيك حرب العصابات.

 

وقال فينيديكتوف: "داعش على الأراضي السورية تلقت أضراراً جسيمة. وفي هذه الظروف انتقل الإرهابيون من العمليات القتالية واسعة النطاق إلى تكتيك حرب العصابات".

المزيد عن: مسؤول روسي قاعدة أمريكية سوريا امريكا 20 قاعدة عسكرية أمريكية
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