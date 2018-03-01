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اليوم.. بوتين يحشد الدعم لإعادة انتخابه في خطابه السنوي حول "حالة الأمة"

الخميس 01/مارس/2018 - 08:42 ص
اليوم.. بوتين يحشد الدعم لإعادة انتخابه في خطابه السنوي حول حالة الأمة
بوتين
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وكالات
 

من المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي حول "حالة الأمة" أمام البرلمان اليوم الخميس، في الوقت الذي يسعى فيه لحشد الدعم لإعادة انتخابه، في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد نحو أسبوعين.

 

وقال المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، إنه من المتوقع أن يتضمن الخطاب مجموعة واسعة من الرؤى حول التنمية المستقبلية للبلاد، دون توضيح.

 

وتخلى بوتين، الذي يُلقى الخطاب عادةً في ديسمبر، عن إلقائه العام الماضي.

 

وأعلن آنذاك أنه سيترشح مجدداً للرئاسة، وتأجل الخطاب إلى مارس.

 

ومن المتوقع أن يفوز بوتين، الذي شغل منصب الرئيس ورئيس الوزراء لنحو عقدين، بولاية رئاسية أخرى بـ 6 أعوام في الانتخابات المقررة في 18 مارس الجاري.

المزيد عن: روسيا بوتين الدعم لإعادة انتخابه الخطاب السنوي الانتخابات الروسية
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