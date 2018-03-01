الإعلان عن تشكيل مجموعة مسلحة جديدة لمقاومة الأمريكان في الرقة

ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية سورية أن مجموعة مسلحة في الرقة أعلنت تشكيل ما سمّته بـ"المقاومة الشعبية في الرقة" لمقاومة الاحتلال الأمريكي للمدينة.

ونشرت المجموعة المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا تتعهد فيه بالدفاع عن المدينة ضد القوات الأمريكية والتصدي لها وكل المتحالفين معها.

وتضم المجموعة منتمين من أبناء الرقة، ودعت أهالي المدينة للانضمام إلى صفوفها ومقاومة المحتل الأمريكي بكل الوسائل، والوقوف في وجه كل أشكال التقسيم، وأهابت بأهالي المدينة الإضراب والتظاهر وعدم التعاون مع القوات المتحالفة مع الأمريكان.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي، قد استعادت الرقة في أكتوبر الماضي من مسلحي داعش الذين سبق لهم وأعلنوها "العاصمة السورية" لتنظيمهم.