أهم الأخبار العالمية يوم الأربعاء 28 فبراير 2018
الخميس 01/مارس/2018 - 08:33 ص
ريهام عبد المحسن
يستعرض "الفجر الرياضي" يومياً أبرز 10 أخبار عالمية وقعت على مدار اليوم، ومن أهمها تأهل يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا وخضوع نيمار نجم باريس سان جيرمان لعملية حراجية بسبب الإصابة.
المدير الرياضي للميلان يحسم مصير دوناروما مع
الفريق
عاجل.. باريس سان جيرمان يهدد نيمار بفسخ عقده
يوفنتوس يعبر أتلانتا ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا
لوف يعلن قائمة ألمانيا الأولية لكأس العالم
مفاجأة.. روسيا تصدت لهجوم إرهابي في كأس القارات
اشتعال معركة حقوق بث المباريات في إسبانيا
ناتشو: ريال مدريد لم يقدم المستوى المطلوب أمام
إسبانيول
مهاجم ليون الفرنسي: أتمنى العودة إلى ريال مدريد
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