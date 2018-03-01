ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أهم الأخبار العالمية يوم الأربعاء 28 فبراير 2018

الخميس 01/مارس/2018 - 08:33 ص
أهم الأخبار العالمية يوم الأربعاء 28 فبراير 2018
نيمار
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

يستعرض "الفجر الرياضي" يومياً أبرز 10 أخبار عالمية وقعت على مدار اليوم، ومن أهمها تأهل يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا وخضوع نيمار نجم باريس سان جيرمان لعملية حراجية بسبب الإصابة.

 

ليفاندوفسكي يريد ريال مدريد

 

نيمار يخضع لعملية جراحية

 

المدير الرياضي للميلان يحسم مصير دوناروما مع الفريق

 

عاجل.. باريس سان جيرمان يهدد نيمار بفسخ عقده

 

يوفنتوس يعبر أتلانتا ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا

 

لوف يعلن قائمة ألمانيا الأولية لكأس العالم

 

مفاجأة.. روسيا تصدت لهجوم إرهابي في كأس القارات

 

اشتعال معركة حقوق بث المباريات في إسبانيا

 

ناتشو: ريال مدريد لم يقدم المستوى المطلوب أمام إسبانيول

 

مهاجم ليون الفرنسي: أتمنى العودة إلى ريال مدريد

 

 

المزيد عن: يوم الأربعاء نيمار نهائي كاس إيطاليا رياضة الأخبار الرياضية اخبار الرياضة أهم الأخبار العالمية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأقرب لحصد جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا لهذا الموسم؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
20:30
-
ريال سوسييداد
لاس بالماس
-
x
22:00
-
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:30
-
ليفانتي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
وادي دجلة
-
x
14:45
-
الرجاء
الانتاج الحربي
-
x
17:00
-
النصر
سموحة
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
إنبي
-
x
19:30
-
المقاولون العرب
كأس فرنسا
كان
-
x
22:00
-
ليون
دوري الخليج العربي الاماراتي
عجمان
-
x
15:35
-
الظفرة
العين
-
x
18:15
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الإفريقي
-
x
15:00
-
الترجي الجرجيسي
شبيبة القيروان
-
x
15:30
-
اتحاد بن قردان
النادي الصفاقسي
-
x
16:15
-
النجم الساحلي
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
شباب رياضي بلوزداد
-
x
18:00
-
أولمبى المدية
دوري نجوم قطر
الدحيل
-
x
17:00
-
السد
الغرافة
-
x
19:10
-
الريان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
3/1/2018 10:00:16 AM