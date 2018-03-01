انخفاض أسعار الوقود في الإمارات مارس الجاري

أفادت شركة بترول الإمارات الوطنية في دبي "اينوك" أن لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات اعتمدت أسعار الجازولين والديزل خلال شهر مارس الجاري شاملاً لضريبة القيمة المضافة "5٪".

وأظهرت الأرقام المعتمدة التي نشرتها "اينوك" عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء، انخفاضاً بأسعار الوقود خلال مارس المقبل بالمقارنه مع أسعار شهر فبراير الماضي، وهي على النحو التالي، سعر الوقود "السوبر" في شهر مارس سيصبح 2.33 بعد أن كان 2.36 في فبراير السابق، فيما سيصل سعر الوقود "الخصوصي" إلى 2.22 بعد أن كان 2.25، فيما سيصل سعر الديزل 2.43 بعدما كان 2.49، وهو ما يعني انخفاضاً في أسعار الجازولين والديزل.