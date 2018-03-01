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موعد مباراة إنبي والمقاولون العرب اليوم الخميس1-3-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة

الخميس 01/مارس/2018 - 08:22 ص
موعد مباراة إنبي والمقاولون العرب اليوم الخميس1-3-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة
المقاولون العرب
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أحمد عصام
 

يلتقي إنبي، منافسه فريق المقاولون العرب، اليوم الخميس 1-3-2018، في تمام الساعة 7:30 مساءً على ستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة ال27 من الدوري المصري الممتاز.

 

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

 

- قناة أون سبورت

 

- قناة دي أم ي الرياضية

 

- النايل سبورت الرياضية

 

ويحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 36 نقطة، بينما يحل فريق المقاولون العرب في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

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