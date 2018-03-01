موعد مباراة إنبي والمقاولون العرب اليوم الخميس1-3-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة
الخميس 01/مارس/2018 - 08:22 ص
أحمد عصام
يلتقي إنبي، منافسه فريق المقاولون العرب، اليوم الخميس 1-3-2018، في تمام الساعة 7:30 مساءً على ستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة ال27 من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-
- قناة أون سبورت
- قناة دي أم ي الرياضية
- النايل سبورت الرياضية
ويحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 36 نقطة،
بينما يحل فريق المقاولون العرب في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.