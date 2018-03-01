موعد مباراة إنبي والمقاولون العرب اليوم الخميس1-3-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي إنبي، منافسه فريق المقاولون العرب، اليوم الخميس 1-3-2018، في تمام الساعة 7:30 مساءً على ستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة ال27 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

- قناة أون سبورت

- قناة دي أم ي الرياضية

- النايل سبورت الرياضية

ويحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 36 نقطة، بينما يحل فريق المقاولون العرب في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.