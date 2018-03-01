خاص.. عماد النحاس يوافق على تدريب طنطا

وافق عماد النحاس المدير الفني السابق للرجاء على تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، خلفا للمقال أسامة عرابي.





وكان مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي قد قرر إقالة عرابي عقب سلسة النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة والتي كان أخرها الخسارة أمس على ملعبه أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف.





وسيعقد النحاس جلسة مع مسئولي طنطا ظهر اليوم للاتفاق على كافة تفاصيل العقد، حيث من المنتظر أن يقود المران عصر اليوم استعدادا للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب والمقرر إقامتها الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.