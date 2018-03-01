موعد مباراة الإنتاج الحربي والنصر اليوم الخميس1-3-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة
الخميس 01/مارس/2018 - 08:19 ص
أحمد عصام
يواجه الإنتاج الحربي، نظيره فريق النصر، اليوم الخميس 1-3-2018، في تمام الساعة 5 مساءً على ستاد السلام الدولي، في إطار منافسات الجولة ال27 من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-
- قناة أون سبورت
- قناة دي أم ي الرياضية
- النايل سبورت الرياضية
ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد
36 نقطة، بينما يحل فريق النصر في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.
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