موعد مباراة الإنتاج الحربي والنصر اليوم الخميس1-3-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يواجه الإنتاج الحربي، نظيره فريق النصر، اليوم الخميس 1-3-2018، في تمام الساعة 5 مساءً على ستاد السلام الدولي، في إطار منافسات الجولة ال27 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

- قناة أون سبورت

- قناة دي أم ي الرياضية

- النايل سبورت الرياضية

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 36 نقطة، بينما يحل فريق النصر في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.