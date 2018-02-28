أول رد من شيرين عبدالوهاب على حكم حبسها 6 أشهر
الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:37 م
الفجر الفني
رفضت الفنانة شيرين عبدالوهاب، التعليق على كل ما ورد من أخبار حول حكم حبسها مدة 6 أشهر بسبب الإساءة لمياه نهر النيل.
وسافرت "شيرين" عقب صدور الحكم إلى مدينة الإسكندرية، لقضاء عُطلة خاصة بها مع أسرتها، ورفضت الرد أو التعليق على الحكم، بحسب موقع " النهار".
وكانت محكمة جنح المقطم المصرية أصدرت قراراً بحبس شيرين مدة 6 أشهر، وكفالة 5000 جنيه، بتهمة "الإساءة لمصر"، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"تصريحات البلهارسيا"، كما قضت المحكمة بتعويض مدني قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، و50 جنيهاً أتعاب محاماة.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن شيرين عبدالوهاب شيرين سينما دراما حبس شيرين عبدالوهاب بأخبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم 2017