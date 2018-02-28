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أول رد من شيرين عبدالوهاب على حكم حبسها 6 أشهر

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:37 م
أول رد من شيرين عبدالوهاب على حكم حبسها 6 أشهر
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الفجر الفني
 
رفضت الفنانة شيرين عبدالوهاب، التعليق على كل ما ورد من أخبار حول حكم حبسها مدة 6 أشهر بسبب الإساءة لمياه نهر النيل.

وسافرت "شيرين" عقب صدور الحكم إلى مدينة الإسكندرية، لقضاء عُطلة خاصة بها مع أسرتها، ورفضت الرد أو التعليق على الحكم، بحسب موقع " النهار". 

وكانت محكمة جنح المقطم المصرية أصدرت قراراً بحبس شيرين مدة 6 أشهر، وكفالة 5000 جنيه، بتهمة "الإساءة لمصر"، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"تصريحات البلهارسيا"، كما قضت المحكمة بتعويض مدني قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، و50 جنيهاً أتعاب محاماة. 

أول رد من شيرين عبدالوهاب على حكم حبسها 6 أشهر
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