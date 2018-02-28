أول رد من شيرين عبدالوهاب على حكم حبسها 6 أشهر

رفضت الفنانة شيرين عبدالوهاب، التعليق على كل ما ورد من أخبار حول حكم حبسها مدة 6 أشهر بسبب الإساءة لمياه نهر النيل.





وسافرت "شيرين" عقب صدور الحكم إلى مدينة الإسكندرية، لقضاء عُطلة خاصة بها مع أسرتها، ورفضت الرد أو التعليق على الحكم، بحسب موقع " النهار".





وكانت محكمة جنح المقطم المصرية أصدرت قراراً بحبس شيرين مدة 6 أشهر، وكفالة 5000 جنيه، بتهمة "الإساءة لمصر"، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"تصريحات البلهارسيا"، كما قضت المحكمة بتعويض مدني قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، و50 جنيهاً أتعاب محاماة.



