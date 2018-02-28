وزيرة الثقافة عن عرض "سليمان خاطر" بنادي الصيد: "لم يعرض على الرقابة"

عقبت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن العرض المسرحي لمسرحية "سلمان خاطر" بنادي الصيد المسيئة للقوات المسلحة لم يعرض على الرقابة، منوهة إلى أن هذه المسرحية عندما تم عرضها في الإسكندرية عام 2016 لم تحصل على موافقة الرقابة أيضًا.



وأضافت "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه جاري التحقيق في هذه الواقعة.



على جانب أخر، أوضحت وزيرة الثقافة أنها ليس لديها علم بكتاب "خير نسوان الأرض" للكاتب عادل البحيري، المسيئ للقوات المسلحة، والذي تردد أنه نشر بمعرض الكتاب، متعهدة بالبحث في هذا الأمر لمعرفة مدى صحته والعودة للإعلام لتوضيح حقيقة الأمر.