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البورصات الأوربية تنخفض مع استمرار القلق حول الفائدة الأمريكية

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:35 م
البورصات الأوربية تنخفض مع استمرار القلق حول الفائدة الأمريكية
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وكالات
 
 انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بعد أن فشلت أحدث موجة من نتائج الشركات في تبديد القلق من أن أسعار الفائدة الأمريكية قد ترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة منخفضا 0.71 بالمئة مع تراجع معظم البورصات والقطاعات.

 وتراجع المؤشر ستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 0.55 بالمئة.

وأثارت تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الثلاثاء بأن الاقتصاد والتضخم في الولايات المتحدة يسيران بخطى قوية توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يزيد أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام.

ودفعت تعليقات باول الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت للهبوط في الجلسة السابقة، وتخلت في جلسة الأربعاء عن مكاسب سجلتها في أوائل التعاملات.

وفشلت نتائج من بضع شركات أوروبية يوم الأربعاء أيضا في رفع معنويات المستثمرين.

وجاء سهم ترافيس بيركنز في مقدمة الخاسرين مع هبوطه 10.5 بالمئة بعد أن بدد أكبر مورد لمواد البناء في بريطانيا الآمال بزيادة في الأرباح هذا العام مع توقعه أن يستقر الأداء وقوله إنه سيبطيء الاستثمار في المجالات التي لا تحظى بأولوية.

وفي القطاع المصرفي هبط سهم إي إف جي انترناشونال 9.7 بالمئة بعد أن أعلن البنك عن خسارة صافية أسوأ من التوقعات للعام بكامله.

وجاء سهم ديالوج سميكونداكتور للرقائق الالكترونية في مقدمة الرابحين مع صعوده 6.6 بالمئة بعد أن نشرت الشركة نتائجها.

وفي البورصات الرئيسية في أوروبا، أغلق المؤشر فايننشال تايمز البريطاني منخفضا 0.7 بالمئة بينما هبط كل من المؤشرين داكس الألماني وكاك الفرنسي 0.44 بالمئة.
المزيد عن: الفائدة الامريكية الاقتصاد الاوربى الاسواق العالمية الاتحاد الاوربى اسواق المال اخبار الاقتصاد
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