ناج من حادث قطاري البحيرة يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

روّى محمود عبداللطيف، أحد ركاب قطار البحيرة، تفاصيل حادث قطاري البحيرة، موضحًا أنه كان يركب قطار إكسبريس "كوم حمادة القاهرة"، وأن القطار فرمل فرملة شديدة جدًا، أثناء سيره، مما أدى إلى انفصال السيارة الأولى والثانية والجرار عن باقي القطر، واصطدمت بقطار بضائع عند التحويلة، لافتًا إلى أن انفصال القطار قلل من عدد الضحايا.





وأضاف "عبداللطيف"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، أن أول سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادث بعد وقوعه بنصف ساعة فقط، والمسئولين وصلوا إلى موقع الحادث بعد نصف ساعة أيضًا.





وقال إن عدد الوفيات حوالي 12 جثة، لافتًا إلى أن أكثر من 30 مصابًا استلمهم ذويهم دون الذهاب للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، موضحًا أن الخطأ صادر من تحويلة القطارات وسائق قطار البضائع، وفقًا لرأيه الشخصي.



