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السعودية تخسر بالأربعة أمام العراق استعدادا لكأس العالم

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:35 م
السعودية تخسر بالأربعة أمام العراق استعدادا لكأس العالم
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الفجر الرياضي
 

 

حقق منتخب العراق، فوزًا ساحقًا، على نظيره المنتخب السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف،  في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب البطرة بالعراق، في إطار استعدادات منخب السعودي لكأس العالم بروسيا.

 

افتتح سعيد اليامي التسجيل للعراق بالخطأ بمرماه في الدقيقة 21، ثم أضاف عماد محسن مجيد ثاني أهداف أسود الرافدين في الدقيقة 48، وسجل مهند علي الهدف الثالث في الدقيقة 57، وقلص حسن فلاته الفارق للسعودية في الدقيقة 51، وعاد مهند علي من جديد ليسجل ثاني أهدافه ورابع أهداف العراق في الدقيقة 71.

 

يذكر أن المنتخب السعودي وقع في المجموعة الأولي بكأس العالم بجانب منتخبات مصر وروسيا وأوروجواي.

المزيد عن: مصر كأس العالم روسيا العراق السعودية أوروجواي
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