في ندوة "الكاثوليكي للسينما".. سلاف فواخرجي تُشيد بـ"مولانا" وتوجه كلمة لصناعه
الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:31 م
سارة إبراهيم
وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، الشكر للمخرج مجدي أحمد علي، على دعوتها لحضور عرض الفيلم ضمن فعاليات الدورة 66 لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وأكدت أنها المرة الأولى لمشاهدتها الفيلم، معربة عن إعجابها الشديد به.
وأضافت "فواخرجي" خلال كلمتها بالندوة المقامة حالياً، أن الكاتب إبراهيم عيسى دائماً يتطرق إلى مواضيع شائكة ومغرية في كتاباته، مؤكدة أنها أصبح لديها فضول لقراءة الرواية بعد مشاهدة الفيلم، مضيفة أن الدين أحد المحرمات في صناعة السينما.
وتابعت "فواخرجي" بالإشادة بدور الفنان عمرو سعد في الفيلم، واصفة إياه بأنه أسر القلوب بأدائه التمثيلي، مشيرة إلى جرأته في تمثيل شخصية رجل الدين، وهي منطقة شائكة ومخيفة، واختتمت أن الفيلم يعطي جرعة من الأمل والحياة، ويدعو إلى عدم الاستسلام.
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