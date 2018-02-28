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باللافتات والدعايا الكاملة.."سان جورج" تنظم انتخابات كاملة للطلاب قبيل "الرئاسية" بأيام

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:29 م
باللافتات والدعايا الكاملة..سان جورج تنظم انتخابات كاملة للطلاب قبيل الرئاسية بأيام
مظاهر الدعايا
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تنظم مدرسة "سان جورج" التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة غدًا الخميس، أول فاعلياتها الوطنية لعام 2018، والتي حرصت من خلالها على غرس ثمار الوطنية في نفوس النشئ المصري.


وتأتي الانتخابات الطلابية بالمدرسة الكاثوليكية، في تمام الساعة التاسعة من صباح الغد، والتي نُظمت على أعلى قدر من الجدية، حيث طالبت المدرسة المُرشحين بالإعلان برامجهم الانتخابية والتي سيقدمون من خلالها خدمات للطلاب عقب فوزهم بمنصب الأمين والأمين المساعد وغيره من بقية لهيكل لتنظيمي، ومن المُقرر أن يقوم الطلاب غدًا بانتخاب زملاءهم في فاعلية خًصصت لذلك.


ويشارك بالحضور عدد من الأهالي ورجال التعليم، ليعطون الأمر جديته وأهميته، حيث قام الأهالي بتعليق لافتات أبناءهم المرشحين أسوة ببقية مرشحي الدولة بمجالس الشعب والمحليات والنقابات والأندية.


وقالت نيرمين ميلاد، إحدى القائمات على الفاعلية، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن المدرسة حرصت على غرس لمفاهيم الوطنية داخل نفوس الطلاب، ولمعرفة أهمية أن يُدلي المواطن بصوتهم لذي يعتبر أمانة في حق الوطن، في كافة المشاركات الوطنية.


كما أكدت أن الشرارة الأولى لفكرة الانتخابات جاءتها من الاستعداد الكبيرة التي تقوم بها مصر لانتخابات الرئاسة المقبلة حتى تخرج في أبهى صورة تُشرف المصريين، في إشارة إلى أن الفاعلية تعتبر هي الأولى من نوعها بالجمهورية، موضحة أن نجاحها – بإذن الله يأتي لوقوف جيش من المتطوعين عليها- وعلى رأسهم الأب مجدي أسعد  مدير المدرس الذي شجع الفكرة جدًا، وعنه ليديا يوحنا وكيلة القسم لتي بدت اهتمامًا خاصًا بالفاعلية.


وأشارت "ميلاد" إلى مجهود زميلتها ماريهان سمير في الاستعدادات للفاعلية، وكذلك اهتمام الاستاذة منى موجهة رياض الاطفال بإدارة النزهة التعليمية.

 

 

باللافتات والدعايا الكاملة.."سان جورج" تنظم انتخابات كاملة للطلاب قبيل "الرئاسية" بأيام
باللافتات والدعايا الكاملة.."سان جورج" تنظم انتخابات كاملة للطلاب قبيل "الرئاسية" بأيام
باللافتات والدعايا الكاملة.."سان جورج" تنظم انتخابات كاملة للطلاب قبيل "الرئاسية" بأيام
باللافتات والدعايا الكاملة.."سان جورج" تنظم انتخابات كاملة للطلاب قبيل "الرئاسية" بأيام
باللافتات والدعايا الكاملة.."سان جورج" تنظم انتخابات كاملة للطلاب قبيل "الرئاسية" بأيام
باللافتات والدعايا الكاملة.."سان جورج" تنظم انتخابات كاملة للطلاب قبيل "الرئاسية" بأيام
باللافتات والدعايا الكاملة.."سان جورج" تنظم انتخابات كاملة للطلاب قبيل "الرئاسية" بأيام
باللافتات والدعايا الكاملة.."سان جورج" تنظم انتخابات كاملة للطلاب قبيل "الرئاسية" بأيام
باللافتات والدعايا الكاملة.."سان جورج" تنظم انتخابات كاملة للطلاب قبيل "الرئاسية" بأيام
باللافتات والدعايا الكاملة.."سان جورج" تنظم انتخابات كاملة للطلاب قبيل "الرئاسية" بأيام
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