وزارة النقل تكشف سبب حادث قطاري البحيرة
الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:32 م
كساب أحمد
قال محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، إن حادث قطار البحيرة حدث الساعة 12.5 بعد الظهر، لافتَا إلى أن القطاران لم يكونا خلف بعضها بل كان على قضيبين منفصلين والاحتكاك هو سبب الحادث.
وتابع "عز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن "الأوناش" حاليًا تزيل أثار الحادث لإعادة حركة القطارات مرة أخرى، لافتَا إلى أن الخطوط الأخرى الخاصة بالضواحي تعمل بانتظام كامل.
وأضاف أن النيابة العامة سمحت لوزارة النقل بسحب جهاز التحكم المركزي للتفريعة لمعرفة السبب الرئيسي لوقوع الحادث، مشيرًا إلى أنه لا صحة لتحويل قطار البضائع عن مساره مما تسبب في وقوع الحادث.
واصطدم قطار بضائع بأخر ركاب بمنطقة كوم حمادة، في محافظة البحيرة، ظهر اليوم الأربعاء، واسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة٣٩ آخرين، وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي لها، إنه يوجد ٧ جثث في مستشفى دمنهور التعليمي، و٢ جثث أشلاء، بالإضافة إلى جثة لطفل متوفي في موقع الحادث تم نقله عن طريق ذويه، و٢ جثة بمستشفى بدر.
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