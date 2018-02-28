ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزارة النقل تكشف سبب حادث قطاري البحيرة

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:32 م
وزارة النقل تكشف سبب حادث قطاري البحيرة
صورة أرشيفية
طباعة
كساب أحمد
 
قال محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، إن حادث قطار البحيرة حدث الساعة 12.5 بعد الظهر، لافتَا إلى أن القطاران لم يكونا خلف بعضها بل كان على قضيبين منفصلين والاحتكاك هو سبب الحادث.

وتابع "عز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن "الأوناش" حاليًا تزيل أثار الحادث لإعادة حركة القطارات مرة أخرى، لافتَا إلى أن الخطوط الأخرى الخاصة بالضواحي تعمل بانتظام كامل.

وأضاف أن النيابة العامة سمحت لوزارة النقل بسحب جهاز التحكم المركزي للتفريعة لمعرفة السبب الرئيسي لوقوع الحادث، مشيرًا إلى أنه لا صحة لتحويل قطار البضائع عن مساره مما تسبب في وقوع الحادث.

واصطدم قطار بضائع بأخر ركاب بمنطقة كوم حمادة، في محافظة البحيرة، ظهر اليوم الأربعاء، واسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة٣٩ آخرين، وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي لها، إنه يوجد ٧ جثث في مستشفى دمنهور التعليمي، و٢ جثث أشلاء، بالإضافة إلى جثة لطفل متوفي في موقع الحادث تم نقله عن طريق ذويه، و٢ جثة بمستشفى بدر.
المزيد عن: حادث البحيرة التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع إقالة رئيس السكة الحديد بعد تكرار واقعة تصادم قطارين؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
20:30
-
فالنسيا
مالاجا
-
x
20:30
-
إشبيلية
خيتافي
-
x
20:30
-
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
22:30
-
ليجانيس
فياريال
-
x
22:30
-
إيبار
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
0
x
14:45
1
الاتحاد السكندري
الداخلية
0
x
18:00
3
الأهلي
كأس الإتحاد الإنجليزي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:45
-
روشديل
كأس فرنسا
باريس سان جيرمان
-
x
22:05
-
مارسيليا
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
3
x
18:00
0
السعودية - أساسي
كأس إيطاليا
يوفنتوس
0
x
18:30
0
أتلانتا
لاتسيو
-
x
21:45
-
ميلان
دوري الخليج العربي الاماراتي
شباب الأهلي دبي
2
x
15:35
1
الجزيرة
الوصل
1
x
18:15
1
النصر
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الوداد الرياضي
0
x
19:00
0
الجيش الملكي
نهضة بركان
0
x
19:00
0
حسنية أكادير
الدفاع الحسني الجديدي
-
x
21:00
-
الفتح الرباطي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/28/2018 9:40:09 PM