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عاجل.. تعرف على موعد تتويج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ40

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:27 م
عاجل.. تعرف على موعد تتويج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ40
مروان محسن
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أحمد عصام
 

يلتقي الأهلي مع فريق إنبي، يوم الأحد المقبل، الموافق 11-3-2018، في تمام الساعة السابعة مساءًا على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.


وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-


- قناة أون سبورت

- قناة دي أم ي الرياضية

- النايل سبورت الرياضية

ويحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، وفي حالة فوز القلعة الحمراء بهذا اللقاء وخساراة أو تعادل النادي المصري البورسعيدي، يتوج النادي الأهلي رسميًا بلقب الدوري للمرة الـ40 في تاريخه.
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