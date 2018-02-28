رئيس نادي الصيد يتعهد بكشف تفاصيل التحقيقات في عرض مسرحية سليمان خاطر

علق محسن طنطاوي، رئيس نادي الصيد، على العرض المسرحي لمسرحية "سليمان خاطر"، المسيئة للقوات المسلحة، قائلًا إن هذه المسرحية عرضت في الإسكندرية عام 2016 بمسرح الأنفوشي التابع لوزارة الثقافة، ولا أحد يجرؤ على الهجوم على الجيش والشرطة، ولانقبل الإساءة للقوات المسلحة أو التطاول عليها، منوهًا إلى أنه لم يحضر المسرحية كاملة، وإنما حضر جزء منها ولم يجد بها أي شئ خارج.



