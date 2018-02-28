للعاشقين سبيل.. حبايب السيدة نفيسة على كل لون (صور)

وسط أجواء روحانية تقبع العديد من الأسر الذين يتوافدون من محافظات شتى لإمضاء الوقت في رحاب الصلاة والابتهالات صوب أحد الأركان المنزوية لمسجد السيدة نفيسة، يحيطهم أمتعتهم، يرددون الأناشيد والابتهالات.

بدأ مولد "السيدة نفيسة" الكائن في مصر القديمة منذ الأربعاء الماضي، وسط ابتهالات ساطعة، وأبخرة تمر من حولك لتدخل في شراين الأنف فيستنشق عبير عطرها تلك المتصاعدة من فواحات البخور محبونيها الذين يمكثون في شتى أرجاء المنطقة.