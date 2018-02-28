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وليد أزارو يواصل تربعه على عرش هدافي الدوري

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:25 م
وليد أزارو يواصل تربعه على عرش هدافي الدوري
وليد أزارو
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أحمد جمال - علي نبوي
 
واصل وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تربعه على قمة هدافي الدوري الممتاز بعد تمكنه من تسجيل هدفه الـ17 في شباك الداخلية، مساء اليوم.

ليصبح وليد أزارو أفضل مهاجم أجنبي تسجيلا للأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري المصري منذ انطلاق المسابقة موسم 1948-1949، بالتساوي مع النيجيري جون أوتاكا لاعب الإسماعيلي والذي سجل 17 هدفًا في موسم 1999-2000، والأنجولي أمادو فلافيو مهاجم النادي الأهلي السابق، والذي سجل نفس العدد من الأهداف في موسم 2006-2007.

ويتفوق وليد أزارو على الثنائي أنه تمكن من الوصول للهدف السابع عشر في أول مواسمه في مصر، وبمقدوره زيادة عدد أهدافه فيما تبقى من مباريات حيث يبقى للأهلي سبع مباريات هذا الموسم.

المزيد عن: وليد أزارو هداف الدوري الدوري المصري الداخلية الاهلي أزارو
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